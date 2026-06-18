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Despăgubiri de peste 1.000.000 RON, cerute artizanilor care au orchestrat abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Avocatul Matei Ștefănescu explică cum vor răspunde solidar membrii CNA
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Publicat18 iun. 2026, 14:16
Actualizat18 iun. 2026, 14:33
Compania PHG Media Invest a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri actuali ai Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), printre care Valentin Jucan, Monica Gubernat și Mircea Toma, pentru ca aceștia să răspundă personal pentru toate abuzurile săvârșite.
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