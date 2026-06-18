Denise Rifai, suspectă în dosarul în care este vizat și primarul Ciprian Ciucu. Acuzații de instigare și complicitate la dare de mită

Întorsătură neașteptată de situație în dosarul lui Ciprian Ciucu! Denise Rifai, cunoscuta realizatoare de televiziune, ar fi atât suspect, cât și denunțător. Mai mult, vedeta a declarat pentru presă că este prietenă cu Odeta Nestor, femeia apropiată de Ciucu.
Sursele spun că Denise Rifai ar fi cea care a făcut denunțul pe numele lui Ciprian Ciucu și că ar fi fost audiată zilele trecute de procurori.
Aceasta ar fi depus o amplă mărturie, spun sursele judiciare.
La rândul ei, vedeta ar fi suspectă de instigare și complicitate la dare de mită.
Faptele de corupție ar avea legătură cu și cu o serie de certificate de urbanism și autorizații de construire.
Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Denise Rifai, însă până acum nu am primit un răspuns.
Ciprian Ciucu, sub control judiciar și acuzat de luare de mită
Primarul Ciprian Ciucu este, de asemenea, vizat în dosar, fiind pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Potrivit DNA, faptele investigate ar fi fost legate de presupuse beneficii primite sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală.
„În această din urmă cauză, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:
• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
• S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;
• CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.
În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN.
Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.
Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.
De asemenea, inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, anunță DNA într-un comunicat.