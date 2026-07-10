Daniel Udrescu: Falsa țintă a pensiilor speciale. Adevărata problemă este patrimoniul contributiv confiscat de stat

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iul. 2026, 11:53

De peste un deceniu, întreaga dezbatere despre pensiile speciale este construită pe o premisă greșită. Opiniei publice i se spune că anumite categorii profesionale primesc prea mult. În realitate, aceasta este o falsă țintă.

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