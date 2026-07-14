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Cutremur pe bursa americană. Acțiunile IBM s-au prăbușit cu peste 20%, cea mai mare pierdere de la „Lunea Neagră” din 1987

Bursa de Valori din New York (Profimedia)

Bursa de Valori din New York (Profimedia)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat14 iul. 2026, 21:20
SursăRealitatea.Net

Acțiunile IBM au suferit marți o prăbușire istorică, după ce gigantul tehnologic a anunțat rezultate preliminare mult sub așteptările analiștilor. Este cea mai proastă zi pentru companie din ultimii aproape 40 de ani, de la "Lunea Neagră" din octombrie 1987.

Acțiunile International Business Machines au scăzut cu până la 25% marți, după ce gigantul IT a publicat rezultatele preliminare pentru al doilea trimestru, care nu au îndeplinit așteptările, potrivit CNBC.

Potrivit tuturor analiștilor bursieri din Statele Unite, o astfel de prăbușire marchează cea mai proastă zi pentru IBM de la "Lunea neagră" din 19 octombrie 1987, când cotația IBM a scăzut cu 23,7%, în condițiile în care scăderea generală a fost de 22,6% într-o singură zi, cea mai mare scădere procentuală într-o zi din istoria Wall Street.

Compania de tehnologie a raportat un profit ajustat de 2,93 dolari pe acțiune, sub așteptările analiștilor, care estimau un profit de 3,01 dolari pe acțiune.

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