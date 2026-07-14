Cutremur pe bursa americană. Acțiunile IBM s-au prăbușit cu peste 20%, cea mai mare pierdere de la „Lunea Neagră” din 1987

Publicat 14 iul. 2026, 21:20 Sursă Realitatea.Net

Acțiunile IBM au suferit marți o prăbușire istorică, după ce gigantul tehnologic a anunțat rezultate preliminare mult sub așteptările analiștilor. Este cea mai proastă zi pentru companie din ultimii aproape 40 de ani, de la "Lunea Neagră" din octombrie 1987.

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