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Cutremur pe bursa americană. Acțiunile IBM s-au prăbușit cu peste 20%, cea mai mare pierdere de la „Lunea Neagră” din 1987
Bursa de Valori din New York (Profimedia)
Publicat14 iul. 2026, 21:20
SursăRealitatea.Net
Acțiunile IBM au suferit marți o prăbușire istorică, după ce gigantul tehnologic a anunțat rezultate preliminare mult sub așteptările analiștilor. Este cea mai proastă zi pentru companie din ultimii aproape 40 de ani, de la "Lunea Neagră" din octombrie 1987.
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