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Constructorul noului stadion din Timișoara, amendat cu 50.000 de lei pentru peste 700 de tone de deșeuri
FOTO: Arhivă
Constructorul viitorului stadion din Timișoara, situat pe Calea Buziașului, a fost sancționat de Garda de Mediu Timiș cu o amendă de 50.000 de lei.
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