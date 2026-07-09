CCR: Sporul de 15% pentru persoanele cu handicap nu se mai include în plafonul salarial

Publicat 9 iul. 2026, 16:24 Sursă Realitatea.Net

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Legea salarizării din 2017 care interzicea ca veniturile funcționarilor publici să depășească indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui de consiliu județean. Judecătorii au stabilit că includerea sporului de handicap de 15% în acest plafon salarial reprezintă o discriminare și încalcă direct dreptul fundamental la egalitate de șanse, privându-i pe angajații cu dizabilități de un drept compensatoriu legal.

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