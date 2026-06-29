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Canicula paralizează sistemul energetic: România are cel mai scump curent din Europa și se pregătește pentru pene de curent
Foto/Profimedia
Publicat29 iun. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
România înregistrează astăzi cel mai mare preț la energia electrică din întreaga Uniune Europeană, pe fondul caniculei extreme care a sufocat sistemul energetic. Specialiștii avertizează că, în timp ce prețul mediu sare de 1.100 de lei pe megawatt, acesta va atinge pragul critic de 4.200 de lei în orele de vârf ale serii. Dincolo de costurile record, experții atrag atenția asupra unui pericol și mai grav: instabilitatea rețelei sub presiunea temperaturilor extreme ar putea arunca țara într-o criză de pene masive de curent.
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