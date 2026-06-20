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Bulgaria, pe cale să blocheze sancțiunile UE împotriva Rusiei

Bulgaria

Bulgaria

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat20 iun. 2026, 09:02
Actualizat20 iun. 2026, 09:42
SursăRealitatea PLUS

Bulgaria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni pe care Uniunea Europeană vrea să îl aplice Rusiei! Bulgarii riscă să fie afectați economic de eventuale măsuri luate împotriva companiei rusești Lukoil, care operează singura rafinărie de pe teritoriul statului.

În consecință, premierul Rumen Radev a anunțat că dorește ca Lukoil să fie exclusă de pe lista țintelor din pachetul de sancțiuni.

Mai mult, acesta spune că sancțiunile ar putea afecta inclusiv aprovizionarea cu piese de schimb pentru metroul din Sofia și livrările de îngrășăminte.

Pe lista extinsă de sancțiuni a Uniunii Europene s-au adăugat nu mai puțin de 34 de persoane, printre care și Patriarhul Kiril al Moscovei. Bulgarii se opun inclusiv pedepsirii acestuia și văd demersul ca pe un amestec în chestiuni religioase. Kiril este un apropiat al dictatorului de la Kremlin și a binecuvântat războiul din Ucraina.

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