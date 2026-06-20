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Bulgaria, pe cale să blocheze sancțiunile UE împotriva Rusiei
Bulgaria
Publicat20 iun. 2026, 09:02
Actualizat20 iun. 2026, 09:42
SursăRealitatea PLUS
Bulgaria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni pe care Uniunea Europeană vrea să îl aplice Rusiei! Bulgarii riscă să fie afectați economic de eventuale măsuri luate împotriva companiei rusești Lukoil, care operează singura rafinărie de pe teritoriul statului.
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