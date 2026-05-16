Avertisment: România evită retrogradarea, însă ratingul de țară rămâne sub amenințare

Demiterea guvernului prin moțiune de cenzură activează primele alerte pe piețele financiare. Analiștii de la S&P Global avertizează că instabilitatea politică prelungită de la București ar putea duce la retrogradarea ratingului de credit al României, decizia marcând prima poziție oficială a unei mari agenții de evaluare de la izbucnirea crizei.

S&P menține ratingul României, dar emite un avertisment de criză

Agenția de evaluare financiară S&P Global a publicat un raport neprogramat în care confirmă ratingul actual al României la nivelul „BBB-/A-3” pentru creditele pe termen lung și scurt, însă păstrează perspectiva negativă. Experții avertizează că prăbușirea coaliției formate din patru partide, la doar 11 luni de la constituire, riscă să blocheze eforturile de reducere a deficitelor gemene — cel fiscal și cel de cont curent —, un obiectiv critic în perspectiva alegerilor din 2028.

Perspectiva negativă indică faptul că, în următoarele 6 până la 12 luni, riscurile legate de stabilizarea finanțelor publice rămân la un nivel îngrijorător. Agenția subliniază că vulnerabilitatea României în fața investitorilor este accentuată de nevoile uriașe de finanțare externă și de volumul mare de datorie publică deținut de nerezidenți.

Condițiile sub care România ar putea fi retrogradată

Analiștii financiari avertizează ferm că ratingul de țară va fi diminuat în cazul în care blocajul politic se va prelungi și va împiedica aplicarea reformelor bugetare stabilite pentru 2027. S&P atrage atenția asupra a trei mari factori de risc care pot declanșa o retrogradare:

Pierderea banilor europeni: Incapacitatea de a atrage fondurile UE programate pentru perioada 2026-2027 ar gripa creșterea economică și ar pune în pericol balanța de plăți.

Șocurile externe din energie: O agravare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea genera noi blocaje pe piața energetică, declanșând efecte de stagflație (scădere economică dublată de inflație ridicată).

Derapajul fiscal: Nerespectarea angajamentelor luate în fața Uniunii Europene în cadrul procedurii de deficit excesiv.

În schimb, perspectiva ar putea deveni stabilă doar dacă executivul reușește o reducere substanțială a deficitelor, sprijinită de o redresare economică solidă.

Scutul financiar din 2026: Fondurile UE și măsurile din trecut

În ciuda instabilității politice, S&P notează că România are și câteva puncte forte care ancorează finanțarea externă. Execuția bugetară din prima parte a anului arată mai bine datorită măsurilor dure de consolidare adoptate în 2025.

De asemenea, o plasă de siguranță majoră o reprezintă infuzia masivă de capital european estimată pentru acest an, care ar putea atinge până la 3,5% din PIB. Aceste sume, provenite din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), programul SAFE și Fondurile de Coeziune, sunt esențiale pentru acoperirea nevoilor statului, în contextul în care deficitul de cont curent dă semne de ușoară restrângere față de pragul de 7,9% din PIB înregistrat anul trecut.

Scenariile S&P pentru deblocarea Guvernului. De ce sunt excluse anticipatele

Agenția estimează că partidele cheie vor găsi totuși consensul necesar pentru a vota un buget credibil pentru anul 2027 în următoarele săptămâni. Pentru rezolvarea crizei politice actuale, analiștii anticipează două scenarii plauzibile:

Reconstituirea vechii coaliții sub conducerea unui nou premier, cel mai probabil un tehnocrat. Formarea unui guvern minoritar, susținut punctual în Parlament de partidele din opoziție.

În schimb, S&P consideră că scenariul alegerilor anticipate este extrem de puțin probabil. Argumentele agenției se bazează pe faptul că România nu are un istoric post-comunist în organizarea de anticipate, clasa politică actuală nu are stimulente pentru un astfel de demers, iar președintele Nicușor Dan s-a poziționat deja public împotriva acestei variante.