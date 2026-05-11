Chiriile au ajuns mai mari decât salariul minim în mai multe capitale europene. Bucureștiul, peste pragul de 100%

Costurile pentru chirii continuă să crească în marile orașe europene, iar în unele capitale un salariu minim nu mai este suficient nici măcar pentru plata unei locuințe cu două camere. O analiză realizată de Euronews pe baza datelor Eurostat și ale Confederația Europeană a Sindicatelor arată că, în mai multe state europene, chiria medie depășește deja venitul minim brut lunar.

Cheltuielile legate de locuință, utilități și energie reprezintă aproape un sfert din consumul total al gospodăriilor din Europa, însă în capitale presiunea financiară este și mai mare din cauza prețurilor ridicate la chirii.

Praga și Lisabona, printre cele mai scumpe capitale pentru chiriași

Cea mai dificilă situație este în Praga. Acolo, chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la aproximativ 1.710 euro, în timp ce salariul minim brut din Cehia este de 924 de euro. Practic, o persoană plătită cu salariul minim ar avea nevoie de aproape dublul venitului pentru a-și permite chiria. Pe locul al doilea se află Lisabona, unde raportul dintre chirie și salariul minim este de 168%. În Portugalia, salariul minim brut este de 1.073 de euro, iar chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge tot la 1.710 euro. Peste pragul de 150% se află și capitale precum Budapesta, Bratislava, Sofia, Atena și Riga.

Bucureștiul, printre orașele în care chiria depășește salariul minim

Analiza arată că și în București chiria medie pentru un apartament cu două camere este mai mare decât salariul minim brut. Raportul estimat este de aproximativ 122%. În aceeași categorie intră și capitale precum Paris, Madrid, Dublin, Varșovia, Tallinn și Vilnius. La Paris, de exemplu, chiria medie ajunge la 2.523 de euro, în timp ce salariul minim brut din Franța este de 1.823 de euro. În Madrid, chiria medie este estimată la 1.721 de euro, iar salariul minim la 1.381 de euro.

Potrivit studiului, Bruxelles este capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor costul chiriei. Acolo, locuința reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. Berlin urmează cu un raport de 76%, iar Nicosia și Luxemburg rămân și ele sub pragul de 100%. Secretarul general al Confederația Europeană a Sindicatelor, Esther Lynch, a avertizat că diferența tot mai mare dintre salarii și costurile locuințelor îi împinge pe tot mai mulți europeni spre sărăcie.

În afara capitalelor, situația este mai bună

Datele arată că, la nivel național, chiriile sunt mai ușor de suportat decât în marile orașe. În Polonia, salariul minim brut este de 1.139 de euro, iar chiria medie este estimată la 376 de euro. În Spania, raportul este de 1.381 de euro la 660 de euro. Și în Grecia, în afara Atenei, chiria medie este de aproximativ 408 euro, pentru un salariu minim brut de 1.027 de euro. Confederația Europeană a Sindicatelor cere acum majorarea salariilor minime, extinderea negocierilor colective și investiții mai mari în locuințe sociale. Potrivit datelor Eurostat , aproximativ 13 milioane de angajați din 21 de state ale Uniunii Europene sunt plătiți cu salariul minim sau chiar sub acest nivel.