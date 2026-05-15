RCA 2026: Ghidul tarifelor de referință. Cum se explică diferențele uriașe de preț pentru aceeași mașină

Sursă: Realitatea.net

Piața asigurărilor auto înregistrează discrepanțe majore în 2026. Noile tarife de referință RCA arată că doi șoferi care conduc exact același model de mașină pot primi oferte complet diferite de la asigurători. Prețul final al poliței nu mai depinde doar de capacitatea cilindrică a vehiculului, ci este dictat de criterii stricte precum istoricul de daune (sistemul Bonus-Malus), vârsta conducătorului auto și chiar localitatea de domiciliu.

Piața asigurărilor auto din România continuă să pună presiune pe buzunarele conducătorilor auto. În 2026, tarifele RCA au înregistrat o creștere medie de 20% față de anul trecut , ajungând să fie de două ori mai scumpe comparativ cu nivelul din 2021. Această explozie a prețurilor este alimentată de falimentele recente ale marilor asigurători, de numărul alarmant de accidente rutiere și de scumpirea pieselor în service-uri.

Totuși, cea mai mare dilemă a românilor rămâne alta: Cum este posibil ca doi șoferi, cu exact același model de mașină, să primească oferte RCA radical diferite? Răspunsul stă în algoritmii complecși de calcul ai riscului.

Cât costă asigurarea auto în 2026: Tarifele de referință publicate de ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) folosește ca reper statistic cele mai recente date centralizate (la nivelul lunii noiembrie 2025). Aceste valori servesc drept busolă pentru piață în 2026, însă ele nu reprezintă prețuri finale obligatorii , ci doar o bază de pornire pentru companiile de asigurări.

Pentru segmentul autoturismelor, SUV-urilor și vehiculelor mixte (sub 3,5 tone), tariful de referință se modifică drastic în funcție de vârstă, puterea motorului (exprimată în kW) și județul de domiciliu.

Discrepanțele geografice și de vârstă (București/Ilfov vs. Restul țării)

Anatomia unui preț: Factorii care distrug mitul „aceleiași mașini”

Dacă specificațiile tehnice ale vehiculului sunt identice, diferența de cost este generată exclusiv de profilul de risc al proprietarului . Asigurătorii analizează trei piloni principali:

1. Vârsta și experiența reflectate în statistici

Tinerii de până în 30 de ani sunt plasați automat în cea mai scumpă categorie de risc. Statisticile arată o frecvență mai mare a incidentelor grave în rândul șoferilor începători sau tineri, motiv pentru care aceștia ajung să plătească chiar și dublu față de un șofer de peste 40 de ani pentru aceeași mașină.

2. „Taxa” de aglomerație: Zona de înmatriculare

Geografia dictează prețul. Bucureștiul și județul Ilfov au cele mai mari tarife din țară. Traficul intens, numărul uriaș de mașini raportat la kilometru pătrat și probabilitatea crescută de a suferi o tamponare transformă Capitala în cea mai scumpă zonă de asigurare din România.

3. Corelația dintre kW și severitatea accidentelor

Puterea motorului modifică direct valoarea poliței. O mașină de peste 150 kW (peste 200 de cai putere) va fi considerată considerabil mai periculoasă în caz de impact decât o mașină urbană de 50 kW, chiar dacă ambele sunt conduse de persoane cu aceeași vârstă și în același oraș.

Clasa Bonus-Malus: Sistemul care te premiază sau te triplează

Cel mai puternic instrument de personalizare a prețului este istoricul tău de condus. Sistemul Bonus-Malus împarte șoferii în două tabere:

Bonus (B0 - B8): Fiecare an fără accident aduce o reducere progresivă. Clasa maximă, B8 , oferă cea mai mare reducere aplicabilă la prețul de bază al poliței.

Malus (M1 - M8): Orice accident provocat din vina ta aduce o penalizare imediată.

Atenție la noile reglementări: Schimbările analizate la nivelul ASF prevăd o înăsprire dură a sancțiunilor. Șoferii indisciplinați, încadrați în clasele superioare de Malus, riscă să plătească un tarif de până la trei ori mai mare (penalizare de 300%) față de prețul standard al poliței.

Strategii practice: Cum poți obține un RCA mai ieftin în 2026?

Deși contextul economic general este unul de creștere, există metode legale de a reduce costurile cu asigurarea obligatorie: