Lovitură de la ANAF: Firmele cu activ net sub pragul legal nu mai pot acorda dividende

Controale drastice de la ANAF privind plata dividendelor în 2026. Inspectorii fiscali avertizează că firmele care înregistrează un activ net sub pragul legal nu mai pot redistribui profitul către asociați. Prin această reglementare, autoritățile vor să stopeze un mecanism extrem de folosit în trecut: golirea conturilor firmei în beneficiul personal al patronilor, lăsând entitatea juridică fără resurse pentru achitarea furnizorilor sau a taxelor către stat.

Schimbări majore în Codul Societăților: ANAF activează restricții severe pentru dividende și creditări

O nouă eră a controlului fiscal începe pentru companiile din România. ANAF atrage atenția asupra modificărilor profunde aduse Legii Societăților nr. 31/1990 prin intermediul noului cadru legal. Noile prevederi introduc sancțiuni drastice și interdicții clare destinate societăților comerciale care își deteriorează indicatorii financiari, dar continuă să transfere lichidități către asociați sau persoane afiliate.

Obiectivul principal al autorităților fiscale este stoparea fenomenului de decapitalizare artificială, în special în cazurile în care activul net al unei firme scade sub pragul critic de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Deși legislația anterioară obliga companiile aflate în această situație doar să convoace Adunarea Generală a Asociaților pentru a decide măsuri de redresare sau dizolvare, noile reguli aduc amenzi uriașe și instituie răspunderea solidară a patronilor.

Regulile jocului pentru profiturile curente și pierderile reportate

Inspectorii fiscali amintesc că nicio distribuire de profit nu poate fi realizată dacă pierderile acumulate au diminuat capitalurile proprii sub limita prevăzută de lege, până când capitalul nu este reîntregit sau redus corespunzător. Pentru firmele care reușesc să obțină profit în exercițiul financiar curent, dar se târăsc după ele cu pierderi contabile din anii precedenți, acordarea dividendelor este strict condiționată. Banii pot pleca spre acționari doar după o succesiune fixă de pași contabili: constituirea rezervelor legale, acoperirea integrală a pierderilor reportate și alimentarea rezervelor prevăzute în actele statutare ale firmei. Această regulă se aplică fără excepție, atât în cazul bilanțurilor anuale, cât și pentru situațiile financiare interimare approved.

Blocaj total la împrumuturi și amenzi fără drept de reducere

O atenție deosebită este acordată companiilor care obișnuiesc să distribuie dividende interimare în cursul anului. ANAF anunță suspendarea imediată a dreptului acestor societăți de a acorda împrumuturi sau finanțări acționarilor, asociaților ori altor persoane afiliate. Interdicția rămâne în vigoare până când se realizează regularizarea diferențelor și se aprobă oficial situațiile financiare anuale.

Nerespectarea acestei restricții este încadrată ca o contravenție extrem de gravă, amenzile fiind stabilite între 10.000 și 200.000 de lei. Mai mult, legiuitorul a eliminat un beneficiu clasic: firmele sancționate nu vor mai putea achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile. În plus, dacă societatea înregistrează și restanțe la bugetul de stat, inspectorii vor dispune atragerea răspunderii solidare a asociatului care a beneficiat de fonduri, acesta devenind bun de plată în limita sumelor împrumutate.

Interdicția de a restitui banii asociaților care au creditat firma

O altă pârghie financiară blocată afectează direct modul în care patronii își recuperează banii cu care au finanțat propriile afaceri. Companiile care se află sub pragul legal, având activul net mai mic decât jumătate din capitalul social, pierd dreptul de a restitui împrumuturile primite de la acționari sau persoane afiliate. Sumele rămân blocate în firmă până când situația financiară este complet reechilibrată.

Și în acest scenariu, amenzile aplicate pentru nerespectarea interdicției variază între 10.000 și 200.000 de lei, cu aceeași derogare prin care se anulează posibilitatea plății la jumătate în termen de 15 zile. ANAF a confirmat că verificările dedicate acestei obligații vor demara masiv, vizând în mod expres firmele care depun bilanțurile și care efectuează restituiri ilegale după aprobarea documentelor contabile.

Obligația de reconstituire a activului net și calendarul controalelor

Firmele prinse cu un activ net sub limita legală nu pot rămâne la nesfârșit în această zonă gri. Noua lege impune o obligație clară de remediere a indicatorilor financiari până la încheierea exercițiului financiar următor celui în care au fost constatate pierderile. Calendarul de control al ANAF stabilește că primele verificări stricte pe această temă vor începe pentru exercițiile financiare, vizând documentele contabile emise pentru perioadele pornite după începutul noului ciclu legislativ. Penalitățile pentru ignorarea acestei obligații de reîntregire sunt severe, păstrând ecartul financiar de până la 200.000 de lei și eliminarea beneficiului plății reduse.

Conversia forțată a datoriilor în capital social

Pentru companiile care refuză sau nu reușesc să își refacă activul net, dar care figurează în contabilitate cu datorii mari către proprii acționari sub formă de creditări, legea aduce o măsură radicală: conversia forțată a creanțelor în acțiuni. Dacă Adunarea Generală nu decide dizolvarea societății afectate de pierderi, firma este obligată să își majoreze capitalul social prin transformarea acestor împrumuturi în aport la capital, termenul limită fiind de doi ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior constatării problemelor. Dacă administratorii ignoră această transformare obligatorie, amenzile explodează, pragul minim fiind fixat la 40.000 de lei, iar cel maxim ajungând la 300.000 de lei, fără drept de reducere la plată.

Mecanismul de aplicare explicat prin modelul ALFA

Pentru a disipa orice neclaritate din mediul de business, ANAF a conturat dinamica noilor măsuri prin exemplul unei societăți ipotetice. Dacă la sfârșitul unui an financiar o firmă înregistrează un activ net degradat sub jumătate din capitalul social și are pe pasiv o datorie către asociatul unic, managementul are la dispoziție o perioadă clară de doi ani fie pentru a reduce capitalul social conform realității economice, fie pentru a aduce active noi.

Dacă această perioadă expiră fără ca situația să fie remediată, inspectorii pot aplica prima serie de sancțiuni de până la 200.000 de lei. Mai departe, dacă avertismentul financiar este ignorat, societatea intră automat sub incidența obligativității de conversie a creditării în acțiuni într-un termen adițional. Refuzul final de a efectua această operațiune de capitalizare forțată atrage după sine amenzile maxime de 300.000 de lei și deschide calea executărilor fiscale directe.