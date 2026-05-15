Succes uriaș pentru licitațiile online ANAF: 12 milioane de lei încasați din vânzarea bunurilor confiscate.

Fiscul a transformat bunurile confiscate de la VIP-urile condamnate într-o veritabilă „mină de aur” pentru bugetul de stat. În primele 14 zile de la lansarea noului mecanism digital securizat, ANAF a raportat încasări de peste 12 milioane de lei , demonstrând că transparența elimină suspiciunile de „aranjamente” și atrage sute de ofertanți dintr-un singur click.

„Tezaurul” din SPV: De la ceasurile lui Blejnar la bolidul lui Pescariu

Portalul a devenit rapid un câmp de luptă pentru colecționari și vânători de oferte. Cele mai râvnite pachete au fost accesoriile premium și vehiculele de lux, unde disputele au generat istorice de licitare record:

Accesorii de lux: Două ceasuri de marcă ce au aparținut fostului șef al Fiscului, Sorin Blejnar , au fost adjudecate pentru suma de 30.000 de lei .

Auto Premium: Autoturismul deținut în trecut de Dinu Pescariu a stârnit o competiție acerbă; după un istoric de șapte pagini de oferte, prețul final a urcat la 82.000 de lei , cu 20.000 de lei peste prețul de pornire.

Imobiliare: În județul Argeș, case evaluate inițial la 600.000 de lei au fost vândute cu peste 800.000 de lei , confirmând apetitul românilor pentru activele valorificate de stat.

Digitalizarea care a ucis „învârteala”

Secretarul adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, subliniază că noul sistem prin Spațiul Privat Virtual (SPV) a blindat procedurile împotriva tentativelor de fraudă. „Acum este transparență totală. Nu mai poate face nimeni nici cea mai mică învârteală”, a declarat oficialul, precizând că unele bunuri se vând la prețuri duble față de rapoartele de evaluare.

Totuși, digitalizarea nu este scutită de provocări juridice. Inspectorii s-au lovit de cazuri în care, deși licitația a fost câștigată, instanțele au suspendat executarea silită în ultimul moment, forțând retragerea activelor de pe platformă.

Strategia reducerilor: Mașini cu 20.000 km, la preț de ocazie

Pentru bunurile care nu „pleacă” din prima, ANAF aplică o strategie agresivă de lichidare de stoc. Pe portalul e-licitatie.ro , cumpărătorii pot găsi flote auto cu uzură minimă și rulaje de aproximativ 20.000 de kilometri. Dacă un vehicul nu atrage oferte la prima strigare, sistemul aplică automat reduceri de 25% , afișate distinct în interfața electronică.

Cum poți participa la licitațiile ANAF?

Accesul la „chilipirurile” statului este condiționat de un profil activ în Spațiul Privat Virtual (SPV) . Aceasta este singura poartă de intrare pentru depunerea garanțiilor financiare și înscrierea la licitații, asigurând un mediu de tranzacționare 100% verificat și securizat.