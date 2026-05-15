Același scenariu. Ilie Bolojan pregătește terenul pentru o nouă rundă de creșteri de taxe

Sursă: Realitatea.net

Recunoașterea eșecului de la vârful Executivului: Premierul admite greșeli majore în actul de guvernare, dar le livrează românilor aceeași rețetă amară: austeritate și reforme forțate. Sub pretextul unui „context politic complicat”, șeful Executivului avertizează că populația va trebui să suporte în continuare măsuri dure pentru a compensa deciziile luate sub presiune.

Ilie Bolojan admite haosul din guvernare, dar le cere românilor noi sacrificii

Într-o tentativă tardivă de sinceritate politică, premierul interimar Ilie Bolojan a expus radiografia unui eșec administrativ mascat sub eticheta „măsurilor necesare”. Deși recunoaște că populația a fost strivită de inflație și decizii fiscale luate pe genunchi, șeful Executivului nu oferă soluții, ci un amestec de scuze politice și avertismente sumbre: dacă nu acceptați austeritatea, economia se prăbușește.

Reforma aparatului bugetar: Între promisiuni de 20% și neputința de 10%

Deși programul de guvernare promitea o curățenie radicală în sectorul public, realitatea de la Palatul Victoria arată o capitulare în fața birocrației. Bolojan a recunoscut că Executivul a „transpirat” luni de zile pentru a reduce personalul cu doar 10% , deși ținta asumată era dublă. Această „frână de mână trasă”, invocată de premier, trădează fie o lipsă de autoritate în fața sistemului, fie o rezistență acerbă a pilelor politice care par de neatins, chiar și în plină criză.

Experimente fiscale pe buzunarul cetățeanului: Eroarea impozitului pe proprietate

Premierul a admis, cu jumătate de gură, un adevăr dureros pentru mii de români: taxele pe proprietate au fost crescute fără o analiză prealabilă . Într-un amestec de incompetență și grabă, Guvernul a lovit simultan în baza de impozitare și în eliminarea excepțiilor, rezultând sume aberante de plată pentru clădirile vechi. Justificarea? „Lipsa timpului” și presiunea CCR – o scuză care nu ține loc de bani în portofelele cetățenilor care au suportat acest „val de nemulțumire pe bună dreptate”.

Coșmarul e-Factura se extinde la persoanele fizice

În ciuda faptului că sistemul e-Factura a îngenuncheat deja mediul de afaceri cu o birocrație sufocantă, Bolojan ia în calcul extinderea acestuia către persoanele fizice. Deși premierul mimează preocuparea față de sesizările primite, măsura rămâne pe masă ca o amenințare la adresa vieții private și a simplității administrative, totul pentru a acoperi un venit bugetar de doar 30% din PIB , mult sub media europeană.

Atacuri politice pentru a masca lipsa de asumare

În loc de un dialog constructiv, Ilie Bolojan a ales calea atacului la persoană, vizându-l pe Sorin Grindeanu. Critica la adresa liderului PSD, acuzat de lipsă de „demnitate” în asumarea guvernării, pare mai degrabă o perdea de fum menită să distragă atenția de la faptul că, sub actualul mandat, România a ajuns la limita suspendării fondurilor europene de către Consiliul Ecofin.

Concluzia unui premier izolat: „N-am fost în contact cu oamenii”

Poate cea mai cinică admitere a fost izolarea totală a șefului Executivului. Bolojan a mărturisit că „presiunile funcției” l-au ținut închis în birou, departe de realitățile țării. În timp ce premierul susține că românii au văzut că „se poate guverna și altfel”, mulți cetățeni ar putea replica faptul că acest „altfel” înseamnă, de fapt, taxe mai mari, reforme eșuate și o aroganță administrativă care confundă disciplina fiscală cu pedepsirea contribuabilului.