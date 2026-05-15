Ciucu dă aproape 100 de milioane de lei pe stații de încărcare pentru autobuze electrice
Foto/Arhivă
Deși s-a plâns, de la începutul mandatului de primar, că nu are bani, Ciprian Ciucu a găsit aproape 100 de milioane de lei ca să dea pe construcția de stații de încărcare pentru autobuzele electrice din București.
Primăria Municipiului București (PMB) accelerează procesul de modernizare a transportului public, alocând 96 de milioane de lei din bugetul local pentru infrastructura necesară noii flote de autobuze electrice. Consiliul General a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru adaptarea a trei depouri cheie: Berceni, Bujoreni și Bucureștii Noi.
Cursă contra cronometru: Riscăm pierderea fondurilor europene
Miza proiectului depășește simpla construcție. Cele 100 de autobuze electrice achiziționate la finalul anului 2023 au fost finanțate cu 60 de milioane de euro din fonduri nerambursabile. Conform contractului, municipalitatea este obligată să finalizeze stațiile de încărcare până la sfârșitul acestui an.
„Până la finalul anului trebuie să construim infrastructura necesară pentru operarea lor, altfel pierdem banii”, avertizează reprezentanții PMB.
Distribuția stațiilor de încărcare pe depouri
Proiectul, adoptat la propunerea primarului Ciprian Ciucu, prevede o configurare strategică a punctelor de alimentare pentru a acoperi liniile operate în prezent:
O investiție suportată integral de bucureșteni
Spre deosebire de achiziția vehiculelor, care a fost acoperită de UE, cele 18 milioane de euro necesare lucrărilor de construcții, montaj și adaptare a rețelelor electrice din depouri provin direct din bugetul local.
Modernizarea depourilor este esențială nu doar pentru încărcarea bateriilor, ci și pentru mentenanța specifică a vehiculelor electrice, reprezentând un pas decisiv către un transport public cu emisii zero în București.
Citește și:
- 17:33 - Același scenariu. Ilie Bolojan pregătește terenul pentru o nouă rundă de creșteri de taxe
- 16:41 - Parteneriat strategic. România și Turcia dezvoltă primul vehicul terestru fără echipaj pentru MApN
- 16:12 - Guvernul mărește ajutoarele pentru familiile sărace și copiii cu dizabilități. Cine primește bani în plus din luna mai
- 16:06 - Decizie majoră: Când va fi semnat acordul dintre România și Ucraina privind dronele
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News