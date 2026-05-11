Criză de combustibil în Bulgaria. Prețul la motorină a scăzut, în timp ce benzina s-a scumpit

Prețurile carburanților din Bulgaria, care au crescut semnificativ de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, au înregistrat la începutul lunii mai evoluții diferite: benzina s-a scumpit, în timp ce motorina a consemnat o ușoară scădere, arată datele platformei Fuelo, citate de Novinite.

În ansamblu, fluctuațiile rămân reduse, modificările săptămânale fiind de aproximativ 1% pentru principalele tipuri de combustibil.

Creșterea prețurilor la petrol și gaze a fost amplificată după escaladarea tensiunilor geopolitice și blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează o parte semnificativă din resursele energetice globale, ceea ce a generat presiuni suplimentare pe piețele internaționale.

Benzina continuă să se scumpească

Săptămâna trecută, benzina standard A95, cea mai utilizată în Bulgaria, a continuat tendința ascendentă, crescând cu 1,33% și ajungând la 1,52 euro pe litru la data de 7 mai. La nivel lunar, majorarea depășește 0,3 euro, echivalentul a peste 2%, semn al unei presiuni constante asupra prețurilor.

Și benzina Premium A98 a urmat aceeași direcție, înregistrând o creștere ușoară de la 1,72 euro la 1,74 euro pe litru.

Motorina, în ușoară scădere

În schimb, motorina a consemnat o diminuare de aproximativ 0,6% în ultima săptămână, coborând de la 1,79 euro la 1,78 euro pe litru. Totuși, comparativ cu luna aprilie, prețul rămâne mai ridicat cu circa 0,2 euro pe litru.

Evoluția acestui tip de carburant este urmărită atent de sectorul transporturilor, întrucât influențează direct costurile logistice, atât în Bulgaria, cât și în rutele comerciale europene. Lipsa de predictibilitate a prețurilor reprezintă o preocupare majoră pentru planificarea transportului internațional.

Perspectivele pieței

Analiștii estimează că, pe termen scurt, piața carburanților va rămâne relativ stabilă, dar cu presiuni de creștere asupra prețurilor, în special în cazul motorinei și al combustibililor alternativi. În același timp, evoluția benzinei ar putea reflecta o corecție temporară după recentele majorări.

