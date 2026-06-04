Au discutat ore întregi cu ministrul Muncii, dar fără niciun rezultat. Sindicaliștii din administrație anunță că protestele continuă

Sursă: Agerpres

Reprezentanții sindicatelor din administrație au prezentat ministrului Muncii obiecțiile față de proiectul noii legi a salarizării, însă discuțiile au avut mai degrabă un caracter formal, a declarat, joi, pentru Agerpres, președintele SindFISC, Nicolae-Liviu Toader.

'Ministrul a precizat încă de la început că trebuie luat în calcul că sunt lucruri pe care le poate discuta și sunt lucruri pe care, chiar dacă nu poate să le discute, este obligat să le asculte. Foarte succint a trecut și a prezentat câteva elemente ale acestui proiect de act normativ, după care a luat pe fiecare reprezentant al federațiilor să spună punctul de vedere. La unele lucruri a spus că n-are ce comenta, iar la altele a venit cu argumente care, după părerea dumnealui, sunt de nenegociat. Și întotdeauna a invocat faptul că această lege a fost făcută de specialiștii Ministerului Muncii, cu consultarea Băncii Mondiale', a afirmat Nicolae-Liviu Toader.



Potrivit acestuia, reprezentanții SindFISC au transmis ministrului un material cu observațiile organizației, urmând ca, la o eventuală întâlnire viitoare, să fie purtate discuții detaliate pe marginea acestuia.



'Ne-a informat că și-a notat opiniile noastre. După părerea mea, întâlnirea a fost făcută mai degrabă pentru a marca acest lucru, pentru că aceste discuții puteau fi foarte bine făcute și argumentate dacă aveau loc prima dată la ministerele de resort. De la 8:30 până la 10:00 au fost chemate instituțiile de resort, au discutat ei, iar apoi, la ora 10:00, au început discuțiile cu noi. Și nu știu ce discuții pot fi acelea cu peste 100 de oameni', a spus liderul sindical.

Protestele continuă

Nicolae-Liviu Toader a precizat că organizația va continua calendarul protestelor anunțat anterior și va analiza evoluția mișcărilor spontane din rândul angajaților.



'Vom vedea exact cum vor evolua acțiunile noastre, în funcție de cum se va manifesta revolta angajaților, care, după cum ați văzut, este destul de mare. Vom vedea dacă și când ne vor chema la niște negocieri adevărate. Poate, într-o primă fază, cu ministrul de resort, pentru a lămuri și a ne pune de acord pe anumite lucruri, pentru că la ora actuală noi nici acum nu știm care a fost poziția fiecărui minister la discuțiile de dimineață', a susținut Toader.



Acesta a adăugat că SindFISC a transmis Ministerului Muncii calcule privind impactul noii grile de salarizare asupra angajaților din domeniu.



'Am făcut și niște calcule pe care le-am transmis ministrului în ceea ce privește noile salarii pe care le vor avea angajații noștri. Acolo se arată scăderi destul de importante ale salariului de bază, chiar dacă venitul va rămâne același pentru o perioadă destul de lungă de timp, până când salariile vor ajunge din nou la nivelul actual', a mai spus președintele SindFISC.



Angajații din Finanțe au organizat, joi, proteste spontane în București și în mai multe județe din țară, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare.