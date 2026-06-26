ANOFM reamintește: angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței pot primi un sprijin financiar

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) reamintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar de 330 de lei pentru fiecare elev sau student angajat în perioada vacanței, echivalentul a 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR), stabilit în prezent la 660 de lei. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare contract individual de muncă încheiat.
Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă, precizează ANOFM într-un comunicat de presă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.
Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor/studenţilor.
Nu beneficiază de stimulentul financiar:
– angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Pentru obținerea de informații suplimentare, angajatorii interesaţi se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv agenției municipiului București, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro.