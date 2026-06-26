ANOFM reamintește: angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței pot primi un sprijin financiar

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 iun. 2026, 11:42

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) reamintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar de 330 de lei pentru fiecare elev sau student angajat în perioada vacanței, echivalentul a 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR), stabilit în prezent la 660 de lei. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare contract individual de muncă încheiat.

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