Analiză Daniel Udrescu: Termene de constrângere la globalizarea lui Niculescu prin metoda Bolojan. Cine transformă suveranismul românesc în globalism?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 oct. 2026, 09:21

Într-o analiză critică a reformelor economice și fiscale din România, Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, examinează mecanismul prin care recomandările OCDE și deciziile autorităților române se transformă în obligații, termene și sancțiuni pentru contribuabili. De la recapitalizarea societăților și costurile digitalizării fiscale până la utilizarea ordonanțelor de urgență, analiza ridică întrebări despre transparența decizională, impactul asupra întreprinderilor și responsabilitatea politică și administrativă pentru efectele reformelor asociate guvernării Ilie Bolojan.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu