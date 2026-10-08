BNS cere viitorului Guvern măsuri concrete pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale

Publicat 8 oct. 2026, 14:19 Sursă realitatea.net

Blocul Național Sindical (BNS) cere viitorului Guvern să adopte măsuri concrete pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, având în vedere că aproximativ 5,2 milioane de români se aflau în această situație în 2024.

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