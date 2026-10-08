Bolojan este marioneta lui Niculescu, dar Niculescu a cui marionetă este? Analiză de Daniel Udrescu

România descoperă, în octombrie 2026, că omul care a coordonat patru ani aderarea la OCDE este desemnat să conducă Guvernul. Luca Niculescu apare din culisele diplomației economice direct în centrul puterii executive. Ilie Bolojan, care și-a asumat politic austeritatea, a părăsit guvernarea. Dar cine a construit, de fapt, arhitectura reformelor?
Din 2022, România a parcurs un proces amplu de adaptare legislativă la standardele OCDE. Fiscalitate, pensii, proprietate, întreprinderi publice, administrație, concurență și guvernanță corporativă. Zeci de instituții au participat la evaluări, iar peste 100 de acte normative sunt invocate acum drept rezultat al acestui proces.
Luca Niculescu a coordonat mecanismul de aderare. Bolojan a condus Guvernul care a transformat o parte dintre aceste priorități în politici publice. Relația instituțională este documentată, dar nu dovedește că Niculescu i-ar fi dictat premierului deciziile.
În martie 2026, OCDE recomanda României consolidare fiscală, extinderea bazei de impozitare, eficientizarea cheltuielilor publice și reformarea impozitării proprietăților. Guvernul Bolojan a promovat măsuri care se suprapun parțial acestor recomandări. Unele proveneau însă din angajamente europene sau din politici inițiate anterior.
Aici începe întrebarea incomodă. Cât din reforma prezentată românilor drept necesitate bugetară reprezintă decizie națională și cât reprezintă adaptare la o agendă internațională?
OCDE nu este un guvern mondial și nu poate impune direct României majorarea TVA sau a impozitelor. Dar aderarea presupune evaluări, recomandări și modificări legislative. Influența se exercită prin mecanisme instituționale, nu prin ordine adresate contribuabililor.
Iar Luca Niculescu a fost omul aflat la intersecția acestor mecanisme.
Nicușor Dan justifică desemnarea sa prin experiența coordonării aderării și participarea la elaborarea a aproximativ 100 de acte normative. Dar cine a evaluat efectele economice ale acestora? Câte au crescut sarcina fiscală? Câte au redus cheltuielile statului? Cât a costat întregul proces și ce beneficii cuantificabile a produs?
Românii cunosc majorările de taxe, inflația și restricțiile bugetare. Cunosc mult mai puțin mecanismul prin care recomandările internaționale ajung proiecte legislative, apoi obligații fiscale.
Titlul nostru folosește deliberat metafora marionetelor. Nu pentru a afirma existența unor conducători ascunși, ci pentru a întreba cine stabilește prioritățile, cine le transformă în legi și cine răspunde pentru consecințe.
Bolojan a avut responsabilitatea politică a măsurilor adoptate. Niculescu a coordonat aderarea. OCDE a formulat recomandări. Parlamentul a votat legi. Fiecare trebuie evaluat potrivit competențelor și deciziilor sale.Aici avem o analiză a sistemului din spatele aderării la OCDE şi intersecţiile Bolojan, Niculescu, Dan legate de oameni şi proiecte:
https://realitateafinanciara.net/stiri/actualitate/daniel-udrescu-100-de-reforme-100-de-jaloane-sau-100-de-acte-normative-reforma-prin-insusire-rhdogb
Iar dacă Niculescu ajunge premier, va trebui să explice nu doar ce reforme mai trebuie făcute, ci și rezultatele economice ale celor deja realizate. Metafora marionetelor capătă sens tocmai prin declarația președintelui Nicușor Dan, care a justificat alegerea lui Luca Niculescu inclusiv prin garanția respectării angajamentelor financiare ale României. Dacă Bolojan a aplicat reforme fiscale care coincid cu recomandările OCDE, iar Niculescu a coordonat procesul de aderare și adaptare legislativă, apare întrebarea cine stabilește, în realitate, direcția politicii economice. Bolojan ar fi marioneta reformelor coordonate de Niculescu, dar Niculescu a cui marionetă ar fi? A finanțatorilor, de a căror încredere depinde statul îndatorat, sau a instituțiilor internaționale care îi evaluează reformele? Declarația președintelui nu dovedește o asemenea subordonare, dar evidențiază problema esențială, cât din politica fiscală este decis prin voință democratică și cât este condiționat de obligațiile financiare deja asumate?
În definitiv, contribuabilul român nu plătește recomandări internaționale, ci impozite stabilite prin legislația națională.
Și are dreptul să știe cine le-a propus, cine le-a aprobat și cine răspunde pentru ele.