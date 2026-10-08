Bolojan este marioneta lui Niculescu, dar Niculescu a cui marionetă este? Analiză de Daniel Udrescu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 8 oct. 2026, 08:45

România descoperă, în octombrie 2026, că omul care a coordonat patru ani aderarea la OCDE este desemnat să conducă Guvernul. Luca Niculescu apare din culisele diplomației economice direct în centrul puterii executive. Ilie Bolojan, care și-a asumat politic austeritatea, a părăsit guvernarea. Dar cine a construit, de fapt, arhitectura reformelor?

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