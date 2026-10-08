ANRE introduce un nou indicator pentru furnizorii de energie și gaze. Companiile vor fi clasificate în funcție de modul în care gestionează reclamațiile

Publicat 8 oct. 2026, 10:35 Sursă Realitatea.Net

ANRE introduce un mecanism de evaluare a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale în funcție de modul în care soluționează plângerile clienților. Noul Indice de Gestionare a Plângerilor (IGP) va fi calculat trimestrial și va permite consumatorilor să compare furnizorii și din perspectiva calității serviciilor oferite, nu doar a prețurilor.

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