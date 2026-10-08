Anca Alexandrescu, despre dosarul Bogos: ”Va afecta mai multe partide. Încrengăturile sunt foarte mari”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a declarat joi că dosarul Bogos ar putea avea implicații pentru mai multe partide politice, subliniind că, pe lângă George Simion și Rareș Bogdan, care ar urma să fie audiați în calitate de martori, ancheta ar putea ajunge și în zona PSD.
Anca Alexandrescu: ”Nu numai George Simion ar urma să fie audiat ca martor”
”Acum două zile am spus că acest dosar Bogos va afecta mai multe partide. E doar o parte din ce urmează să apară, pentru că nu numai George Simion ar urma să fie audiat ca martor, astăzi este așteptat și Rareș Bogdan de la PNL și cred eu că se va duce și către PSD acest dosar”, a declarat Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: ”Încrengăturile sunt foarte mari”
Realizatoarea TV a menționat că va prezenta noi informații despre acest caz în cadrul ediției de joi seară a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.
”Încrengăturile sunt foarte mari, dar diseară o să prezint pe larg, în exclusivitate, detalii și despre dosar și despre interceptări și multe, multe informații”, a mai spus Anca Alexandrescu.