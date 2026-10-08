Insolvențele ating cel mai ridicat nivel din 2018: peste 5.250 de companii au intrat în procedură în 2026

Publicat 8 oct. 2026, 14:06 Sursă Realitatea.Net

Peste 5.250 de firme au intrat în insolvență în primele nouă luni ale anului, cu 12% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Presiunea se mută tot mai mult către companiile mari: insolvențele firmelor cu active de peste 4 milioane de euro au crescut cu 141%, potrivit analizei CITR.

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