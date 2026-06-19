Adrian Veștea îl confirmă pe Alexandru Nazare la Finanțe: „Mi-am dorit continuitate”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe, ca să-l „certifice” pentru actuala funcție. Veștea își argumentează alegerea pentru că și-a dorit „continuitate” la Ministerul de Finanțe,
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a avut o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, cel care ocupă în prezent funcția de ministru al Finanțelor și care va continua să conducă acest portofoliu și în viitorul Cabinet. Veștea a subliniat că decizia sa are la bază dorința de a asigura continuitatea la cârma unuia dintre cele mai importante ministere, în contextul provocărilor majore din următoarele luni.
În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat execuția bugetară din prezent, perspectivele economice pe termen scurt și măsurile concrete ce vor fi incluse în noul program de guvernare. Premierul desemnat a atras atenția că prioritatea zero rămâne prudența bugetară, cu accent pe reducerea cheltuielilor statului. Totuși, el a precizat că măsurile trebuie luate cu o înțelegere corectă a realităților sociale și economice, obiectivul fiind repornirea consumului și recâștigarea încrederii pierdute, o solicitare venită direct din partea reprezentanților mediului de afaceri.
Capăt de drum pentru criza politică și riscul calificării „junk”
Adrian Veștea a lansat un semnal de alarmă cu privire la efectele instabilității din ultima perioadă, afirmând că ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Potrivit acestuia, starea de incertitudine la nivel guvernamental riscă să provoace daune și mai mari dacă țara nu va reuși să iasă rapid din „zodia haosului”. În acest sens, Veștea consideră că este imperativă instalarea urgentă a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi.
Miza acestei stabilități este direct legată de buzunarul românilor și de credibilitatea țării. Premierul desemnat s-a arătat convins că nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” (n.r. nerecomandat pentru investiții) de către agențiile internaționale de rating. O asemenea decizie ar lovi dureros în economie, în investiții și în costurile de finanțare ale statului.
Din acest motiv, Veștea a anunțat că, imediat după votul de învestitură din Parlament, va iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, tocmai pentru a consolida încrederea în economia națională și pentru a bloca un scenariu de retrogradare.
Un mandat bazat pe echilibru, nu pe promisiuni nerealiste
În încheiere, premierul desemnat a ținut să tempereze așteptările celor care speră la măsuri radicale peste noapte. Acesta a transmis un mesaj ferm de responsabilitate, conștient de momentul dificil în care își asumă guvernarea. „Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală.”