Adrian Veștea îl confirmă pe Alexandru Nazare la Finanțe: „Mi-am dorit continuitate”

Publicat 19 iun. 2026, 10:20 Sursă Realitatea.Net

Premierul desemnat, Adrian Veștea, s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe, ca să-l „certifice” pentru actuala funcție. Veștea își argumentează alegerea pentru că și-a dorit „continuitate” la Ministerul de Finanțe,

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