Piața muncii· 1 min citire

Doar 125 de lei în plus la salariul net pentru angajați. 1 iulie vine cu salariu mai mare și cu scumpiri pe măsură

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 iun. 2026, 19:25
Actualizat30 iun. 2026, 19:47
SursăRealitatea PLUS

De la 1 iulie intră în vigoare o serie de modificări cu impact direct asupra bugetelor românilor. Salariul minim brut crește însă majorarea resimțită de angajați este de doar 125 de lei net. Tot de mâine crește și punctul de amendă, iar șoferii se vor confrunta și cu noi scumpiri la pompă.

Salariul minim de la 1 iulie

Salariu minim brut: 4.325 lei

Salariu minim net: 2.699 lei

Majorare brut: +275 lei

Majorare net: +125 lei

Realitatea din buzunar

Angajatul primește: +125 lei net

Inflația depășește ritmul majorării salariului minim ~11%

Creștere salariu minim: +6,8%

Alte schimbări de la 1 iulie

Punctul de amendă: 216 lei

Amenzile rutiere cresc odată cu majorarea salariului minim

Șoferii se confruntă și cu noi scumpiri la carburanți de la 1 iulie

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