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Ședință de guvern convocată de urgență în această seară în plină grevă a medicilor. Noile decizii luate de Bolojan
Ședință de guvern
Publicat28 iul. 2026, 19:53
Actualizat28 iul. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS
Ședință de guvern la ora 20:00 pentru deblocarea posturilor din sănătat. Demnitarii încearcă rezolvarea acestei greve generale din sistemul de sănătate.
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