Acordul comercial UE–MERCOSUR alimentează temerile că deschiderea pieței europene pentru importuri masive din America de Sud ar putea afecta grav agricultura europeană și, în special, pe cea românească. Deși prezentat ca un acord avantajos, o serie de reglementări ridică numeroase semne de întrebare.

Ce este acordul MERCOSUR și de ce nu este unul egal

Acordul prevede eliminarea sau reducerea semnificativă a taxelor vamale pentru majoritatea produselor exportate din UE către statele MERCOSUR (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay). Atenție: avantajele NU se aplică produselor agricole europene, arată Realitatea Plus.

În schimb, piața UE se deschide pentru volume mari de carne, cereale și alte produse agricole sud‑americane, ceea ce creează un dezechilibru major între cele două blocuri comerciale.

Concurență neloială pentru fermierii europeni

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că acordul poate genera o competiție profund inechitabilă. Fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte privind:

utilizarea pesticidelor,

protecția mediului,

bunăstarea animalelor,

trasabilitatea produselor.

În schimb, fermierii din MERCOSUR pot folosi:

pesticide interzise în UE,

antibiotice și hormoni de creștere,

tehnologii și practici cu costuri mult mai mici.

Rezultatul: produse mai ieftine, dar obținute în condiții incomparabile cu cele impuse fermierilor europeni.

De ce UE nu poate controla standardele din MERCOSUR

Regulile europene se aplică doar pe teritoriul UE. Controalele se opresc la graniță și vizează doar produsul final, nu și procesul de producție.

UE nu poate verifica fermele sud‑americane.

Nu poate controla hrana animalelor sau tratamentele aplicate.

Nu are inspectori permanenți în MERCOSUR.

Importurile sunt prea mari pentru a fi verificate lot cu lot.

Producătorii trimit certificate de conformitate și declarații pe proprie răspundere, iar autoritățile europene trebuie să se bazeze pe acestea.

Aceeași piață, reguli diferite: fermierii români ies din joc

Deschiderea pieței europene pentru produse mai ieftine, obținute cu costuri reduse, va duce la:

scăderea prețurilor la poarta fermei,

pierderea competitivității producției interne,

falimente în rândul fermierilor mici și mijlocii,

dependență crescută de importuri.

Este un dublu standard: fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli dure, în timp ce importatorii beneficiază de condiții minime.

Un acord politic, nu agricol: cine câștigă cu adevărat

Deși prezentat ca un acord comercial echilibrat, beneficiile reale merg către:

industria auto,

producătorii de echipamente industriale,

companiile farmaceutice,

marile multinaționale europene.

UE elimină taxele vamale pentru 91% dintre produsele exportate în MERCOSUR, însă acestea sunt în principal produse industriale, nu agricole.

Fermierii europeni nu câștigă nimic. Marile companii câștigă totul.

Efectele asupra consumatorilor: prețuri mai mici acum, riscuri mai mari pe termen lung

Pe termen scurt, importurile ieftine pot duce la scăderea prețurilor. Pe termen lung, însă:

producția europeană se reduce,

dependența de importuri crește,

prețurile pot urca din nou.

Specialiștii avertizează și asupra riscurilor pentru sănătate:

reziduuri de pesticide interzise în UE,

antibiotice în carne,

hormoni de creștere,

lipsa trasabilității reale.

Consumatorul nu poate vedea aceste diferențe pe etichetă.

Concluzie

Acordul MERCOSUR creează o piață comună cu reguli diferite, în care fermierii europeni – și în special cei din țările cu un sector dezvoltat, cum sunt Franța, Polonia sau România – sunt dezavantajați structural. În timp ce industriile mari câștigă, agricultura europeană riscă să piardă masiv, iar consumatorii pot fi expuși unor riscuri pe termen lung.