Dovezi explozive. Realitatea Plus demonstrează cu probe cine se află în spatele atacului ANAF la adresa Televiziunii Poporului – VIDEO

Documente explozive arată ce se află în spatele atacului ANAF la adresa postului de televiziune Realitatea Plus. Jurnaliștii Televiziunii Poporului au descoperit mai multe neconcordanțe clare între declarațiile șefului ANAF și situația juridică a postului TV. De altfel, atacurile ANAF la adresa Realitatea PLUS pot fi observate în mod direct prin seria de comunicate de presă publicate de instituție, în care nu a fost precizat numele televiziunii noastre, dar care mai apoi au fost confirmate pe surse ca fiind despre Realitatea PLUS. În paralel, Iancu Guda, unul dintre consilierii lui Ilie Bolojan, susținea demersurile ANAF prin intermediul rețelelor sociale. Jurnaliștii l-au contactat pe președintele ANAF, Adrian Nica, pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu a răspuns.

Atacul pus la cale de oamenii de la vârful puterii împotriva Realitatea Plus este dovedit cu probe incontestabile. Anca Alexandrescu a prezentat toate dovezile care exonerează Televiziunea Poporului în fața minciunilor lansate de propaganda activată la ordin politic. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a arătat că există neconcordanțe grave între situația juridică a postului TV și declarațiile din spațiul public ale șefului ANAF.

"Este o acțiune coordonată de executare a postului Realitatea, venită direct de la Ilie Bolojan, care a luat instituțiile statului pe persoană fizică. Documentele pe care le avem arată că a fost o acțiune de comandă încă din februarie. ANAF a trimis o hârtie că nu avem nicio datorie. Ulterior, când au văzut că nu pot prinde cu nimic să ne execute, cum vrea Bolojan, au spus că nu am plătit sumele stabilite în instanță. Le-am plătit și pe acelea, " a explicat jurnalista.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a fost implicat în manevra plănuită atent în umbră. Acesta nu a ezitat să facă declarații în presă cu privire la Realitatea PLUS și firma care deține postul de televiziune. Recent, s-a pronunțat cu privire la modificarea acționariatului PHG Media.

„Atâta vreme cât o entitate este sub investigație și nu și-a plătit datoriile către stat, conform legii suntem împotriva oricărei modificări de acționariat”, a spus șeful ANAF.

Mai mult, într-un raport ajuns la redacția Realitatea Plus apare mențiunea "ROG VALORIFICAREA", care, conform procedurilor, presupune scoaterea la licitație a bunurilor pentru recuperarea unor datorii.

Ori, în cazul postului TV nu există nicio datorie, nicio verificare suplimentară, un inventar al bunurilor sau vreo decizie de punere sub sechestru. Prin urmare, este neclar ce anume voiau cei de la ANAF, și la ordinul cui, să valorifice bunurile Televiziunii Poporului.

În același articol, a vorbit despre presupusele datorii ale Realitatea și Valentin Jucan, președintele CNA. Acesta a cerut, fără probe reale, în repetate rânduri, închiderea postului TV.

Ședință intempestivă la ANAF, documente trimise în ultima clipă

Declarațiile șefului ANAF contrazic direct starea de fapt. Avocații Realitatea Plus au dovedit deja că toate datoriile au fost stinse. Mai mult, un document eliberat de ANAF, chiar înainte de ședința în care CNA a decis ridicarea licenței Realitatea, arăta negru pe alb că nu existau plăți restante către stat.

Subiectul ridicării licenței a fost introdus intempestiv pe ordinea de zi, iar membrii Consiliului Național al Audiovizualului au primit așa-zisele documente referitoare la datoriile imputate cu doar 10 minute înainte de ședință.

De altfel, se poate vedea o contradicție clară chiar între două documente emise de ANAF: documentul invocat de CNA și cele prezentate de avocatul Ioan Georgescu în ședința CNA.

"Cu informația care a venit de la noi în februarie, am trimis scrisoare să verificați, deci nu am venit ca un tăvălug peste voi. În februarie acest an a fost o scrisoare în care apăreau toate amenzile neplătite. Am un document în față și două fișe sintetice de la ANAF din martie 2026. Datoriile la 1 aprilie sunt zero, nu există. Este o informație pe care o promovez cu fruntea sus, este o informație dovedită", a argumentat avocatul, în ședinșța CNA.

Au fost și membri CNA care au refuzat să participe la atacul concertat de la vârf împotriva Realitatea Plus. Georgică Severin a decis să nu voteze ridicarea licenței Realitatea, subliniind că nu a avut timp să studieze rapoartele privind presupusele datorii ale postului, prezentate cu doar câteva momente înainte de întâlnire.

„Nu am nicio jenă să apăr legea, dar nu-mi plac lucrurile făcute pe repede înainte și așa, pe la spate, cum m-am simțit eu. Solicit oficial amânarea și să studiem documentele. Nimeni nu mă poate obliga să închid un post TV pe niște documente primite cu 10 minute înainte,” a anunțat Severin.

O altă dovadă că pare să fi existat un plan orchestrat de la vârful Guvernului o reprezintă intervenția consilierului lui Ilie Bolojan. Economistul Iancu Guda a susținut, încă din data de 10 ianuarie, că datoriile imputate Realitatea PLUS sunt reale și nu a ezitat să își exprime satisfacția. De asemenea, fără rețineri, acesta a făcut planul pentru așa-zisa recuperare a banilor, prin care sugera că acționarii ar fi trebuit să gireze cu averea personală. Comentariile au fost făcute înainte ca ANAF să publice comunicatele cu privire la Realitatea PLUS.

Mai apoi, în luna martie, după izbucnirea scandalului în spațiul public, consilierul lui Ilie Bolojan a revenit cu declarații pe pagina sa de socializare, în care lăuda faptul că la Realitatea PLUS se face, în sfârșit, "curățenie". Mai mult, Guda acuză faptul că postul de televiziune este parte dintr-un grup infracțional extins sau chiar dintr-un așa-zis cuib protejat de unele interese ale sistemului. Totul, în contradicție directă cu lupta pe față dintre jurnaliștii Realitatea PLUS și sistem.