Ședință cu scandal, acordul Mercosur ajunge pe masa Guvernului. Miniștrii Agriculturii și Justiției au dat aviz negativ, în timp ce Oana Țoiu îl susține - SURSE

În ședința de guvern de la ora 18:00, Ministerul Afacerilor Externe vine cu un memorandum pentru mandatul dat ambasadorului României la Bruxelles să voteze „pentru” la partea politică a Acordului UE-Mercosur. Ministrul Agriculturii a refuzat să dea aviz și pe acest mandat, pentru că observațiile Ministerului Agriculturii nu au fost nici de această dată luate în seamă. Nici ministrul Justiției nu va aviza acest memorandum.

Lipsesc încă avize de pe acest memorandum, pentru că a stârnit tensiuni în Coaliție tocmai pentru că, până în momentul de față, nu s-a ținut cont de toate observațiile aduse de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Tensiuni au existat și la votul inițial din Parlamentul European pe tema acestui acord. Nici Ministerul Agriculturii, nici Ministerul Justiției nu ar vrea să avizeze acest memorandum.

Ședința de guvern din această seară va fi foarte probabil una foarte tensionată, întrucât memorandum-ul nu poate trece fără avize.