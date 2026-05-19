Vladimir Putin a ajuns în China, la câteva zile după Donald Trump. De ce vizita este mai importantă pentru Moscova decât pentru Beijing

Sursă: Realitatea.net

Președintele Vladimir Putin își începe marți vizita în China, la doar câteva zile după ce omologul său american, Donald Trump, a fost primit de liderul suprem de la Beijing, Xi Jinping. Potrivit analiștilor francezi, vizita crucială pentru echilibrul de puteri mondial pare să aibă o miză mai mare pentru Rusia decât pentru China.

Oficial, cei doi lideri trebuie să își consolideze „cooperarea strategică”. Dar, în realitate, această vizită arată, mai degrabă, cât de mult are nevoie Moscova astăzi de Beijing, atât pentru a-și susține economia, cât și pentru a evita o izolare internațională aproape totală, notează o analiză Franceinfo.

China a devenit indispensabilă pentru economia rusă

De la începutul războiului din Ucraina, Beijingul a devenit principalul partener economic al Moscovei. Pe de-o parte, China absoarbe o parte masivă din exporturile rusești, în special în sectorul energetic, care altfel nu și-ar mai găsi clienți.

Practic, achizițiile chineze de petrol și gaz rusesc permit Moscovei să continue să își finanțeze economia și efortul de război, în pofida sancțiunilor occidentale, iar proiectul unui gazoduct gigantic, care va permite transferul a 30 de miliarde de metri cubi pe an, timp de 30 de ani, ar cântări greu în această ecuație.

Vladimir Putin încearcă să arate că nu este izolat

Vizita are loc într-un context diplomatic delicat pentru Kremlin. Discuțiile de pace inițiate sub mediere americană în toamna lui 2025, în jurul războiului din Ucraina, sunt în impas, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu monopolizează o parte importantă a atenției internaționale.

În acest context, apariția alături de Xi Jinping îi permite lui Vladimir Putin să afișeze menținerea unui sprijin internațional important, în pofida criticilor occidentale la adresa Moscovei de la invazia Ucrainei. Kremlinul insistă, de altfel, asupra dimensiunii strategice a acestei relații.

Beijingul poate dialoga cu alte mari puteri

Pe de altă parte, pentru China această vizită este importantă, dar nu vitală. Faptul că înainte de sosirea lui Putin la Beijing, Xi Jinping l-a găzduit pe Donald Trump ilustrează bine poziția particulară a Chinei, capabilă să dialogheze succesiv cu Statele Unite și Rusia.