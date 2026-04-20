Ministrul Agriculturii, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”
Florin Barbu, ministrul Agriculturii
Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur modelul de guvernare bazat pe austeritate. Declarațiile vin în contextul consultării interne decisive din Palatul Parlamentului, în care aproximativ 5.000 de membri ai partidului votează asupra viitorului guvernării.
Barbu a susținut că indicatorii economici arată o deteriorare accentuată a situației economice, acuzând că politicile actuale au dus la scăderea consumului și la intrarea într-o criză economică.
Florin Barbu, atac devastator la Bolojan: „Tot ce am propus acestui premier a fost o cursa cu obstacole”
„Toate datele arată prăbușirea economiei. Consumul s-a prăbușit, suntem deja într-o criză economică. Modelul de guvernare bazat pe austeritate a eșuat grav. Eu și colegii mei am trăit din plin acest model. Pentru mine, aceste 10 luni de guvernare au fost marcate de tălpi, blocaje și amânări. Tot ce am propus acestui premier a fost o cursă cu obstacole”, a declarat ministrul Agriculturii.
Acesta a criticat și direcția economică a Executivului, susținând că Guvernul ar trebui să prioritizeze producătorii români în detrimentul companiilor multinaționale.
„Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”, a punctat Barbu.
Ministrul și-a apărat, totodată, activitatea din domeniul agriculturii, afirmând că sectorul a contribuit semnificativ la economie, în ciuda dificultăților generate de actuala guvernare.
„Agricultura a adus mult în cămară. Atunci când ești lipsit de viziune, dărâmi pereții, ca să vinzi pe nimic cărămizile și ai impresia că se face lumina. Când ți se atrage atenția că ai luat-o pe arătură, începi să țipi și să lansezi fumigene. Viitorul României nu stă în austeritate, ci în sprijinirea muncii și a producției românești”, a mai spus acesta.
Florin Barbu a subliniat că va continua să susțină fermierii și agricultura românească, indiferent de evoluțiile politice.
