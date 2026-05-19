Crin Antonescu îl desființează pe Ilie Bolojan în scandalul SAFE-Oana Gheorghiu: „Nu vede șobolanii decât la alții”

Fostul lider PNL și candidat prezidențial Crin Antonescu a lansat o critică necruțătoare la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe fondul scandalului SAFE și al implicării vicepremierului Oana Gheorghiu. Invocând chiar sintagma lansată de Bolojan, că „aprinde lumina în cămară și sperie șobolanii”, fostul lider liberal i-a reproșat ipocrizia, afirmând că „vede șobolani doar la alții”, dar tace când suspicii planează asupra unor oameni din propria sa tabără.

În exclusivitate la emisiunea „Lupta pentru România”, Crin Antonescu a criticat atitudinea lui Ilie Bolojan în scandalul legat de faptul că o casă de avocatură la care lucrează consilierul vicepremierului Oana Gheorghiu a primit peste 19.000 de euro pentru consultanță în programul SAFE.

„Dânsul aprinde lumina foarte bine. Îi face șobolan pe preopinenti. Nu știu dacă e foarte bine, dar, mă rog, e o idee. Însă, atunci când apar astfel de lucruri (precum scandalul SAFE – N.R.), dumnealui nu răspunde la întrebări. Mai mult, domnul Bolojan și doamna Gheorghiu au obiceiul de a se duce la niște instituții media mai prietene și de a vorbi acolo cât le convine despr e anumite subiecte.

Ori eu cred că atunci când ești prim-ministru sau lider politic, cu atât mai mult prim-ministru, și când se pun în discuție astfel de lucruri, este foarte bine să le răspunzi, nu să pleci de la conferințe de presă și să te lași purtătorul de cuvânt și să nu răspunzi la întrebări”, a explicat Antonescu.

„Un om care vine și îmi spune că aprinde lumina, că au văzut românii că se poate guverna și transparent, nu poate avea credibilitate în fața mea, pentru că e limpede: unu, nu vezi șobolanii decât la alții și nici atunci nu spui clar care sunt și unde sunt; doi, nu ești transparent când e vorba de miliarde”, a mai punctat Antonescu.

Fostul candidat prezidențial i-a reproșat lui Bolojan și managementul de ansamblu asupra unui contract atât de important, dar care a apărut „ca din senin”.