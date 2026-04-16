Fermierii români, în pragul disperării. Cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare
Fermieri din România cer măsuri urgente pentru reducerea costurilor și asigurarea accesului la îngrășăminte, energie și finanțare, în contextul unei crize majore în agricultură și al presiunilor tot mai mari asupra producătorilor.
„În numele fermierilor şi cooperativelor din România, reprezentaţi prin organizaţiile membre ale Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (…) solicităm public tuturor Europarlamentarilor din Romania, Şefei reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ministrului plenipotenţiar, Preşedintelui României, Premierului României, Ministrei Afacerilor Externe, Ministrului Finanţelor şi Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intervenţia imediată pe piaţa îngrăşămintelor pentru a stabiliza preţurile şi a asigura disponibilitatea acestora, acordarea de sprijin financiar urgent fermelor şi cooperativelor pentru a face faţă creşterii costurilor, simplificarea şi modernizarea legislaţiei agricole prin pachetul Omnibus, eliminând birocraţia care frânează inovarea şi menţinând substanţele de protecţia plantelor existente până la apariţia altora care au eficienţă similară şi cost suportabil, autorizările/reautorizările/prelungirile/derogările şi nu în ultimul rând, garantarea accesului la energie şi gaze la preţuri suportabile, cu prioritate pentru sectorul agroalimentar”, a transmis Alianța pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), într-un comunicat de presă.
