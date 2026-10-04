Șoferii români, loviți de scumpirea RCA. De ce plătesc cu 15% mai mult?

Publicat 4 oct. 2026, 08:59 Sursă Realitate Plus

Șoferii primesc încă o lovitură. După prețurile uriașe de la pompă, acum românii vor plăti mai mult și pentru polițele de asigurare! Sumele achitate de către conducătorii auto către asigurători au crecut cu 15%, potrivit unei analize Realitatea Plus.

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