PNRR România, în pericol din cauza „amendamentului Fritz”. PPE și Renew cer blocarea fondurilor pentru România

Publicat 25 aug. 2026, 11:23 Actualizat 25 aug. 2026, 11:24 Sursă Realitatea.Net

Grupurile politice PPE și Renew Europe solicită oficial Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR destinată României. Decizia vine ca reacție la modificările aduse Legii integrității prin așa-numitul „amendament Fritz”, eurodeputații avertizând că inițiativa subminează statul de drept și principiile democratice.

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