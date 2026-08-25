SURSE. Negocieri eșuate, pe noua Lege a Salarizării

Publicat 25 aug. 2026, 15:13 Sursă Realitatea.Net

Legea Salarizării dă bătăi de cap guvernului demis Bolojan, fiindcă azi a avut loc o nouă rundă de negocieri fără niciun final. Toate speranțele se întreaptă către întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

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