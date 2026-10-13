Salariul mediu net a scăzut în august. Semnal de alarmă din datele INS: inflația afectează puterea de cumpărare

Publicat 13 oct. 2026, 10:02 Actualizat 13 oct. 2026, 10:03 Sursă Realitatea.net

Câștigul salarial mediu net din România a coborât în august 2026 la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie, potrivit datelor publicate marți, 13 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Deși salariile au continuat să crească în raport cu anul trecut, evoluția lunară indică o pierdere de ritm a veniturilor populației, pe fondul presiunilor economice și al inflației.

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