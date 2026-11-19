Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4.300 în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi, 19 noiembrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari reduceri de posturi disponibile s-au înregistrat în administrația publică și în construcții, iar la nivel național, contracția a fost de aproximativ 13,6%.
Datele publicate joi, 19 noiembrie 2026, de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE) arată că firmele și instituțiile din România au avut disponibile 27.300 de locuri de muncă, cu 13,6% mai puține decât în urmă cu un an.
Rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 0,54%, în scădere cu 0,08 puncte procentuale față de trimestrul al treilea din 2025. Evoluția anuală indică o reducere a cererii de angajați, în condițiile în care majoritatea sectoarelor economice au raportat mai puține posturi disponibile.
Față de trimestrul al doilea din 2026, situația s-a îmbunătățit ușor. Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 800, iar rata acestora a urcat cu 0,02 puncte procentuale. Această revenire nu a fost însă suficientă pentru a compensa scăderea față de anul trecut.
Administrația publică, comerțul și construcțiile au pierdut cele mai multe posturi vacante
Cele mai importante reduceri ale numărului locurilor de muncă vacante, comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, au fost înregistrate în administrația publică, unde s-au înregistrat cu 1.500 de posturi mai puține, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu o scădere de 1.300 de posturi, și construcții, unde numărul pozițiilor disponibile s-a redus cu 1.000.
Scăderi importante s-au înregistrat și în cazul ocupațiilor elementare, cu 1.200 de locuri de muncă vacante mai puține, al specialiștilor din diverse domenii (-1.000) și al muncitorilor calificați (-900).
Datele indică o restrângere a oportunităților de angajare în mai multe zone importante ale economiei, de la sectorul public și comerț până la construcții și activitățile care presupun muncă calificată.
Sănătatea, educația și hotelurile au făcut excepție
Pe de altă parte, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul locurilor de muncă vacante a crescut în sănătate și asistență socială, cu 800 de posturi, în învățământ, cu 700, și în hoteluri și restaurante, cu 400.
În trimestrul al treilea din 2026, cele mai multe locuri de muncă vacante se regăseau în industria prelucrătoare, cu 5.800 de posturi, urmată de sănătate și asistență socială, cu 3.600, și învățământ, cu 2.100.
Sectorul bugetar a concentrat aproximativ 26% din totalul locurilor de muncă vacante din România.
La nivelul ratelor de ocupare a posturilor disponibile, cele mai mari valori au fost înregistrate în intermedieri financiare și asigurări (1,09%), transport și depozitare (1,02%) și sănătate și asistență socială (0,94%).