Șomajul crește în Argeș: peste 10.000 de persoane nu au un loc de muncă. Mediul rural, cel mai afectat

Piața muncii din județul Argeș traversează o perioadă dificilă, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă este în creștere. Cele mai recente date oficiale indică o rată a șomajului de 4,48% în luna octombrie, comparativ cu 4,26% în septembrie.
Potrivit statisticilor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Argeș, în evidențele instituției figurează 10.270 de șomeri. Dintre aceștia, aproape 7.000 nu beneficiază de indemnizație de șomaj, ceea ce înseamnă că majoritatea persoanelor aflate în această situație nu primesc sprijin financiar din partea statului.
Locuitorii din mediul rural resimt cel mai puternic efectele lipsei locurilor de muncă. Peste 8.200 dintre șomerii înregistrați provin din localitățile rurale, o situație care evidențiază dificultățile de angajare din afara orașelor.
O altă categorie vulnerabilă este reprezentată de persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Aproape 2.700 de argeșeni din această grupă de vârstă se află în căutarea unui loc de muncă, confruntându-se cu obstacole suplimentare în procesul de reintegrare profesională.
Nici perspectivele celor aflați de mai mult timp în căutarea unui serviciu nu sunt încurajatoare. Datele AJOFM Argeș arată că peste 4.300 de persoane sunt încadrate în categoria șomerilor greu sau foarte greu ocupabili.
Creșterea ratei șomajului de la o lună la alta și numărul ridicat al persoanelor fără venituri din indemnizații conturează o imagine îngrijorătoare a pieței muncii din Argeș, în special în mediul rural și în rândul persoanelor de peste 55 de ani.