Șomajul crește în Argeș: peste 10.000 de persoane nu au un loc de muncă. Mediul rural, cel mai afectat

Publicat 15 nov. 2026, 07:44 Sursă Realitatea PLUS

Piața muncii din județul Argeș traversează o perioadă dificilă, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă este în creștere. Cele mai recente date oficiale indică o rată a șomajului de 4,48% în luna octombrie, comparativ cu 4,26% în septembrie.

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