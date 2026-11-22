Europa începe sezonul rece cu cele mai mici stocuri de gaze naturale din ultimii zece ani, într-un moment în care perturbările atmosferice pot duce la temperaturi scăzute și o creștere a consumului.
Conform datelor furnizate de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), rezervele de gaze naturale din Europa sunt la cel mai redus nivel înregistrat în ultimul deceniu. Această situație limitează capacitatea statelor membre de a absorbi o eventuală creștere bruscă a cererii energetice.
Meteorologii monitorizează o destabilizare timpurie a vortexului polar stratosferic, sistemul de vânturi care menține aerul rece în regiunea arctică. O astfel de perturbare favorizează pătrunderea maselor de aer rece spre Europa și America de Nord.
Simon Lee, specialist în științe atmosferice la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat că o încălzire bruscă a stratosferei poate apărea în timpul unui episod El Niño. Deși meteorologii anticipau destabilizarea vortexului polar abia în februarie, fenomenul se manifestă deja în noiembrie.
Fenomenul coincide cu un episod El Niño de intensitate excepțională, asociat cu temperaturi globale mai ridicate și modificări ale precipitațiilor. Specialiștii nu dispun de un precedent istoric relevant pentru a estima efectele acestei combinații asupra cererii mondiale de energie.
Condițiile meteo ar putea crește probabilitatea unor episoade de frig în nord-vestul Europei și estul Statelor Unite, deși amploarea și durata acestora rămân incerte. Pentru piața europeană a gazelor naturale, riscurile sunt accentuate de concurența pentru transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL).
Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că rezervele europene reduse și capacitățile limitate de stocare din unele țări importatoare de GNL din Asia și America de Sud pot intensifica presiunile asupra prețurilor.