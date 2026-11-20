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Negocieri dure pentru salariul minim: sindicatele cer 4.800 de lei, patronatele vor înghețare. Ce variantă analizează Guvernul
Publicat20 nov. 2026, 17:06
Actualizat20 nov. 2026, 17:16
SursăRealitatea.net realitatea plus
Negocieri tensionate pentru majorarea salariului minim pe economie! Sindicatele cer creșterea salariului minim brut la cel puțin 4.800 de lei, în timp ce patronatele se opun și iau în calcul inclusiv înghețarea acestuia. Guvernul încearcă să găsească o soluție de compromis, iar printre variantele analizate se află și eliminarea impozitului pe salariul minim.
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