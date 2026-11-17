Publicat 17 nov. 2026, 17:51 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Alexandra Nistorescu de la Realitatea PLUS, că indexarea pensiilor va fi aplicată din ianuarie 2027, după doi ani în care veniturile seniorilor au rămas înghețate. Totodată, ministrul a detaliat scenariile analizate de Guvern privind salariul minim pe economie, inclusiv posibilitatea reducerii taxelor pe muncă.

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