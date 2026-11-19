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Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor și a salariilor: „Puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai a scăzut”. Ce spune președintele despre banii românilor
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat19 nov. 2026, 20:02
SursăRealitatea.Net
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor și a salariului minim de anul viitor, în contextul scăderii puterii de cumpărare și al dificultăților economice cu care se confruntă populația. Șeful statului spune că orice măsură de compensare a pierderilor suferite de pensionari și salariați ar fi binevenită, însă avertizează că România trebuie să respecte angajamentele privind reducerea deficitului bugetar.
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