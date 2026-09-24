Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre campania lui Siegfried Mureșan din 2014

Gheorghe Ștefan este invitatul Ancăi Alexandrescu, în direct la „Culisele Statului Paralel”
Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a făcut, joi, o serie de afirmații extrem de acide despre premierul desemnat Siegfried Mureșan, jurnalista abordând și teme precum finanțarea campaniei sale electorale din 2014, dar și negocierile - în prezent blocate - pentru formarea viitorului Guvern. Legat de Mureșan, jurnalista a anunțat o intervenție a lui Gheorghe Ștefan, zis și "Pinalti", în ediția de joi seara a "Culiselor Statului Paralel".
Dezvăluiri incendiare, joi seara, la Culisele Statului Paralel: cine va intra în direct
Anca Alexandrescu a reluat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Tunurile pe politicieni" de la Realitatea PLUS, acuzațiile referitoare la finanțarea campaniei electorale a lui Siegfried Mureșan și a anunțat o intervenție a lui Gheorghe Ștefan, zis și "Pinalti", în ediția de joi seara, 24 septembrie, a "Culiselor Statului Paralel".
„Da, am văzut pe domnul Siegfried Mureșan cu un tupeu incredibil, că vine și spune, după ce Elena Udrea a făcut dezvăluirea, că campania lui a fost finanțată de Gheorghe Ștefan, zis și Pinalti, după ce a venit acea emisiune veche de la tatăl meu, în care Adrian Rădulescu a dezvăluit că a fost pus pe lista de servicii, vine și spune că nu-i adevărat, nimeni nu i-a finanțat campania. Gheorghe Ștefan a confirmat acest lucru.
Gheorghe Ștefan va fi în legătură directă cu noi în această seară, să povestească exact cum s-a întâmplat, cum a ajuns să finanțeze campania lui Siegfried Mureșan și ce legături sunt în trecut cu gașca Kovesi și Monica Macovei. Pentru că eu am arătat aseară legături, ați văzut că domnul Siegfried Mureșan este un mare apărător al doamnei Kovesi și, mai mult de atât, în permanență a făcut lobby pentru doamna Kovesi și chiar și la Bruxelles, dar și aici, la București. O să arăt toate aceste încrengături și diseară se va arăta adevărata față a acestei găști”, a declarat Anca Alexandrescu.