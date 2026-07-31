Municipiul Brașov va achiziţiona alte 40 de autobuze electrice, cu fonduri europene

Publicat 31 iul. 2026, 13:26 Sursă realitatea.net

Municipalitatea braşoveană va achiziţiona un număr de 40 de autobuze electrice, pentru a reînnoi flota operatorului de transport în comun, RATBV, şi va realiza o reţea de 3,3 kilometri de trasee pentru biciclete, ambele proiecte fiind depuse pentru finanţare europeană, prin Programul Regiunea Centru.

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