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Pensia ta la un salariu de 5.000 lei net. Cât încasezi în funcție de anii munciți

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat25 aug. 2026, 09:48
Actualizat25 aug. 2026, 09:56
SursăRealitatea.Net

Află ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu net de 5.000 lei (aprox. 8.550 lei brut). Vezi calculul exact pe baza formulei din noua Lege a Pensiilor (Legea 360/2023), direct în funcție de vechimea ta în muncă.

Calculul pensiei la un salariu net de 5.000 lei (Legea 360/2023)

Conform noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023), (care poate avea actualizări) valoarea pensiei depinde de numărul de puncte acumulate pe baza contributivității și a punctelor de stabilitate acordate pentru vechime.

Pentru un salariu net de 5.000 lei (aproximativ 8.550 lei brut), punctajul anual este de 1,00 punct, conform datelor de la Casa de Pensii. Valoarea Punctului de Referință (VPR) utilizată în calcul este de 81 lei, conform datelor de la Casa de Pensii.

Cum se acordă punctele de stabilitate (peste 25 de ani de cotizare):

  • 0,50 puncte/an pentru intervalul 26 – 30 de ani de muncă;

  • 0,75 puncte/an pentru intervalul 31 – 35 de ani de muncă;

  • 1,00 punct/an pentru anii de muncă ce depășesc 35 de ani.

Stagiul minim legal de cotizare pentru pensia pentru limită de vârstă este de 15 ani. Pentru vechimi inferioare (5 sau 10 ani), valorile reprezintă strict o estimare bazată pe contributivitate.

Calucl estimativ. Pensia în funcție de anii munciți

Formularea matematică aplicată pentru calcul este:

Valoare Pensie= (Puncte Contributivitate +Puncte Stabilitate) XVPR

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