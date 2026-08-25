Pensia ta la un salariu de 5.000 lei net. Cât încasezi în funcție de anii munciți

Publicat 25 aug. 2026, 09:48 Actualizat 25 aug. 2026, 09:56 Sursă Realitatea.Net

Află ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu net de 5.000 lei (aprox. 8.550 lei brut). Vezi calculul exact pe baza formulei din noua Lege a Pensiilor (Legea 360/2023), direct în funcție de vechimea ta în muncă.

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