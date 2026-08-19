Piața muncii· 2 min citire
Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat19 aug. 2026, 20:00
SursăRealitatea.Net
Ilie Bolojan a adus clarificări importante privind stadiul reevaluării Legii Salarizării Unitare la nivelul Comisiei Europene. Proiectul, preluat de Dragoș Pîslaru pe baza unei variante inițiate de PSD (prin Petre Florin Manole), a suferit modificări substanțiale în urma consultărilor cu sindicatele, anvelopa bugetară crescând de la 8 miliarde la peste 12 miliarde de lei.
Citește și
- 12:35Hossu (Cartel Alfa) acuză Guvernul de „lipsă totală de transparență”: Legea salarizării, trimisă la Bruxelles fără consultare
- 15:22Acuzații în Coaliție: Pîslaru susține că partidele au transmis în plic grilele salariale pentru demnitari
- 19:40Nicușor Dan și liderii fostei coaliții n-au ajuns la nicio înțelegere pe Legea salarizării
- 18:33Răscoala ia amploare, profesorii amenință cu greva generală la început de an școlar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News