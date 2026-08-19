Hossu (Cartel Alfa) acuză Guvernul de „lipsă totală de transparență”: Legea salarizării, trimisă la Bruxelles fără consultare

Publicat 19 aug. 2026, 12:35 Sursă realitatea.net

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, acuză Guvernul că a trimis „ultima formă a legii salarizării la Bruxelles fără nicio consultare cu partenerii sociali”, după modificările operate la discuțiile tripartite. În exclusivitate la Realitatea Plus, sindicalistul avertizează că lipsa de transparență poate declanșa „un conflict major” în sectorul bugetar.

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