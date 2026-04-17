Eurostat: România se situează în coada clasamentului UE privind rata de ocupare a forței de muncă

Eurostat arată că, în 2025, rata de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană a ajuns la 76,1%, cel mai ridicat nivel din 2009 până în prezent. Asta înseamnă aproape 198 de milioane de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani care sunt angajate.

Chiar dacă trendul este unul pozitiv la nivel european, România rămâne printre ultimele state membre, cu o rată de ocupare de doar 69%. Comparativ cu media UE, România este cu peste 7 puncte procentuale mai jos. Diferența devine și mai vizibilă dacă ne uităm la țările din top. State precum Malta, Țările de Jos sau Cehia au depășit pragul de 82–83%, ceea ce arată un decalaj semnificativ față de situația din România.

România, aproape de coada clasamentului

Cu acest procent, România este pe locul doi de la coadă în Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Italia. Grecia se află și ea în partea de jos a clasamentului, dar peste nivelul României. Această poziție confirmă o problemă mai veche a pieței muncii din țara noastră, unde o parte importantă din populația activă nu este integrată în câmpul muncii.

Diferența dintre bărbați și femei, printre cele mai mari din UE

Datele arată și o altă problemă: diferența mare dintre bărbați și femei în ceea ce privește ocuparea. La nivel european, bărbații sunt mai activi pe piața muncii decât femeile, însă în România acest decalaj este mult mai mare decât media.

Rata de ocupare în rândul femeilor este de doar 59,5%, în timp ce în cazul bărbaților este semnificativ mai ridicată. Diferența ajunge la 18,7 puncte procentuale, fiind a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Această diferență nu este doar o statistică, ci se reflectă direct în economie și în nivelul de trai. În timp ce în unele state, precum Estonia sau Lituania, diferența dintre femei și bărbați este foarte mică sau chiar inversată, în România decalajul rămâne ridicat și constant.